Арбалеты и луки

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Луки

Луки - метательное оружие, предназначенное для стрельбы стрелами. Для осуществления выстрела, лучнику необходимо натянуть тетиву, запасая тем самым энергию в согнутой дуге, после чего отпустить тетиву, и дуга, быстро разгибаясь, преобразует запасённую потенциальную энергию в кинетическую энергию быстро летящей стрелы. Дальность полёта стрелы зависит от конструкции данного оружия, силы натяжения тетивы и погоды.



Разделяются на простые и составные, но все конструктивно схожи: они представляют собой дугу с тетивой для метания стрел. Применяются луки для стрельбы по мишеням в развлекательных целях, для спортивной стрельбы и для охоты. Подразделяются на следующие категории:

Арбалеты

Арбалет является спортивным метательным оружием. Также существуют арбалеты для охоты. Арбалеты для охоты - это мощное и точное оружие. Арбалет представляет собой лук, оснащённый механизмами взведения и спуска тетивы. Превосходит свой прототип по точности стрельбы и убойной силе. Для стрельбы используются специальные болты — особые стрелы, которые обычно толще и короче лучных, и иногда, пули. Можно выделить следующие типы:

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