Вся лицензионная продукция на сайте air-gun.ru представлена в ознакомительных целях, и не может быть приобретена дистанционным способом.
Вся лицензионная продукция на сайте air-gun.ru представлена в ознакомительных целях, и не может быть приобретена дистанционным способом.
Ваш город: Москва Как добраться?
8(800)505-35-178(499)685-10-408(495)109-00-37

8(800)505-35-178(499)685-10-408(495)109-00-37
В корзине: товаров

Каталог товаров

Арбалеты и луки

Арбалеты Man Kung Арбалеты Yarrow Луки Man Kung Воск для тетивы Натуральное оперение Выниматели для стрел Натяжители для арбалетов Виброгасители Полочки для блочных луков Рекурсивные арбалеты

Показать еще товары
Арбалеты рекурсивные Bowmaster Арбалеты рекурсивные Man Kung Луки Bear Archery Bowmaster Interloper Луки Samick SKB Main Hunter Man Kung Луки Samick Polaris Арбалеты Barnett Арбалеты Bowmaster Детские арбалеты Арбалеты Excalibur Арбалеты Main Hunter Луки Bowtech Луки Jandao Луки Main Hunter Луки Interloper Луки Mathews Yarrow Аксессуары для луков Спортивные арбалеты Китайские арбалеты Спортивные луки Для отдыха и развлечения Ek Archery Арбалеты Ek Archery Луки Ek Archery Световоды Стрелы фибергласс

Луки

Луки - метательное оружие, предназначенное для стрельбы стрелами. Для осуществления выстрела, лучнику необходимо натянуть тетиву, запасая тем самым энергию в согнутой дуге, после чего отпустить тетиву, и дуга, быстро разгибаясь, преобразует запасённую потенциальную энергию в кинетическую энергию быстро летящей стрелы. Дальность полёта стрелы зависит от конструкции данного оружия, силы натяжения тетивы и погоды.

Разделяются на простые и составные, но все конструктивно схожи: они представляют собой дугу с тетивой для метания стрел. Применяются луки для стрельбы по мишеням в развлекательных целях, для спортивной стрельбы и для охоты. Подразделяются на следующие категории:

Луки для стрельбы в Air-Gun

Арбалеты

Арбалет является спортивным метательным оружием. Также существуют арбалеты для охоты. Арбалеты для охоты - это мощное и точное оружие. Арбалет представляет собой лук, оснащённый механизмами взведения и спуска тетивы. Превосходит свой прототип по точности стрельбы и убойной силе. Для стрельбы используются специальные болты — особые стрелы, которые обычно толще и короче лучных, и иногда, пули. Можно выделить следующие типы:

Арбалеты в Air-Gun

Все товары, представленные в нашем каталоге, высокого качества, так как мы сотрудничаем исключительно с известными и зарекомендовавшими себя производителями. Доступные конкурентноспособные цены регламентируемые условиями рынка и поставщиками. Купить лук или купить арбалет для охоты, Вы можете, оформив заказ по телефону, через корзину или связавшись с нашими менеджерами. Помощь квалифицированного персонала поможет Вам выбрать товар, максимально соответствующий Вашим требованиям и целям.

Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер, и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости и условий продажи товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам магазинов AIR-GUN.RU . При оплате заказа онлайн покупатель соглашается с публичной офертой.
Вся лицензионная продукция на сайте air-gun.ru представлена в ознакомительных целях, и не может быть оплачена и приобретена дистанционым способом.

                
Способы оплаты
оплата MasterCard в интернет магазине AIR-GUN.RU оплата Visa в интернет магазине AIR-GUN.RU оплата картой Мир в интернет магазине AIR-GUN.RU
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22
г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 21, к.1
г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 11
8(499)685-10-40, 8(495)109-00-37
 