Арбалеты и луки
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Мишень FITA 60смВ наличии73 руб.
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Пип-сайт Maxim 45 MT 5mmВ наличии590 руб.
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Стрела для лука Yarrow 28В наличии290 руб.
Луки
Луки - метательное оружие, предназначенное для стрельбы стрелами. Для осуществления выстрела, лучнику необходимо натянуть тетиву, запасая тем самым энергию в согнутой дуге, после чего отпустить тетиву, и дуга, быстро разгибаясь, преобразует запасённую потенциальную энергию в кинетическую энергию быстро летящей стрелы. Дальность полёта стрелы зависит от конструкции данного оружия, силы натяжения тетивы и погоды.
Разделяются на простые и составные, но все конструктивно схожи: они представляют собой дугу с тетивой для метания стрел. Применяются луки для стрельбы по мишеням в развлекательных целях, для спортивной стрельбы и для охоты. Подразделяются на следующие категории:
- - классические (рекурсивняе);
- - традиционные;
- - охотничьи;
- - блочные;
- - детские.
Арбалеты
Арбалет является спортивным метательным оружием. Также существуют арбалеты для охоты. Арбалеты для охоты - это мощное и точное оружие. Арбалет представляет собой лук, оснащённый механизмами взведения и спуска тетивы. Превосходит свой прототип по точности стрельбы и убойной силе. Для стрельбы используются специальные болты — особые стрелы, которые обычно толще и короче лучных, и иногда, пули. Можно выделить следующие типы:
- - пистолетные;
- - винтовочные;
- - блочные.
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